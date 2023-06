Cassidy wint ePrix Portland voor Dennis na spannend slot

De ePrix van Portland is gewonnen door Nicky Cassidy. De Envision Racing-coureur eindigde na een intens gevecht op het einde voor kampioenschapsleider Jake Dennis die vanaf pole mocht vertrekken. Voormalig Formule E-kampioen Antonio Felix da Costa claimde de derde positie. Robin Frijns pakte het laatste puntje met een tiende plek.

Op het permanente circuit van Portland in Noord-Amerika, waar later dit jaar ook de IndyCar langskomt, kregen veel enthousiaste racefans waar voor hun geld met een vermakelijke wedstrijd met rijders die continu zij aan zij de strijd aangingen.

Tussendoor werd de e-Prix onderbroken door twee neutralisaties vanwege stilgevallen bolides, maar dat mocht de pret niet drukken. De slotfase was er namelijk een om van te smullen. Het gevecht om de zege en ander eremetaal ging tot de allerlaatste meters door. Het was uiteindelijk Cassidy die aan het laatste eind trok.

In de strijd om de titel is het superspannend met maar een punt verschil tussen de nummer een Dennis en nummer twee Cassidy.

Op het programma staan nog twee double headers. Eentje in Rome in het weekend van 15 juli en eentje in London in het weekend van 29 juli.