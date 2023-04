Start Formule E-race verstoord door demonstranten

Vandaag komt de Formule E in actie op het tijdelijke circuit in Berlijn. Zojuist ging de race van vandaag van start, maar het duurde eventjes voordat er daadwerkelijk werd geracet in de Duitse hoofdstad. De reden hiervoor was meer dan opvallend: er zaten namelijk demonstranten op de baan.

Waarvoor er werd gedemonstreerd was onbekend. De fans op de tribunes floten de demonstranten uit, of er bijvoorbeeld voor het klimaat werd geprotesteerd is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er werd gecheckt of er bijvoorbeeld vloeistof op de baan was achtergelaten. Dit bleek niet het geval te zijn en de race is daarna gewoon van start gegaan.