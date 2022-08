Vandoorne ontzettend blij na titel: "Wereldkampioen, wauw!"

Stoffel Vandoorne was in de wolken na zijn behaalde wereldtitel in de Formule E. Op het parcours dat deels door het Olympisch Stadion liep, werd de Belg tweede en mocht zijn eerste kampioenschap op het ereschavot vieren.

.___Escaped_link_630cc4924d74d___ is the 2021/22 ABB FIA Formula E World Champion! 👏🏆 pic.twitter.com/8JholUiHh2 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_630cc4924d751___

"Wereldkampioen, wauw", zei Vandoorne na afloop van de race. "Het is gewoon het beste gevoel ooit."

Op een E-Prix na scoorde de Mercedes-EQ elke wedstrijd een punt. Wat opvalt is dat de voormalig F1-coureur maar één zege haalde en zes podia, terwijl nummer twee in de stand Mitch Evans en nummer drie Edoardo Mortara meerdere overwinningen boekte. Consistentie was dus het toverwoord.

"Kijk maar naar het seizoen dat we hebben gehad - de regelmaat. De auto was geweldig en het team heeft ongelooflijk werk geleverd - ik denk dat ieder van ons het verdient."

Ook de teambaas Ian James was erg in zijn nopjes over de prestaties van Vandoorne en zijn formatie, die ook het teamkampioenschap opeiste. "Wat we hebben bereikt is iets bijzonders. Dit is enorm," zei hij. "Ik ben op het punt om het op dit moment bij elkaar te houden. Ik ben zo blij voor Stoffel - er is niemand die het meer verdient dan hij. Hij is dit jaar zo consistent geweest. Alles wat hij heeft opgebouwd en in de ontwikkeling heeft gestopt."

"Hij is zo'n belangrijk onderdeel geweest van ons succes en om hem dit te zien bereiken is een droom die voor hem uitkomt - het is fenomenaal. En om het dan ook in het laatste jaar van Mercedes-EQ te doen. Dit is een heel bijzonder moment."

Mercedes neemt afscheid van de sport. McLaren neemt de inboedel over. Wie voor het team uit Woking gaat rijden is onbekend. Wat Stoffel Vandoorne en teamgenoot Nyck de Vries gaan doen, is ook nog niet bekend.