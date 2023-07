Evans wint ePrix in Rome, wedstrijd opgeschrikt door megacrash

Mitch Evans heeft de eerste ePrix in Rome op zijn naam geschreven. Nick Cassidy deed goede zaken voor het kampioenschap met een tweede plaats en stoot Jake Dennis, die vierde werd, van de eerste positie af in de stand. Maximilian Guenther maakte het podium compleet.

EVANS AGAIN!!! 馃敟@MitchEvans_ wins his THIRD consecutive race in Rome and closes the gap in the Drivers’ Championship! 馃馃馃___Escaped_link_64b2bed4d3e2a___ ___Escaped_link_64b2bed4d3e2b___ pic.twitter.com/JGuE3FePZs — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_64b2bed4d3e2d___

De race was tijdelijk onderbroken door een rode vlag na een flinke klapper. Sam Bird aan kop spinde en stond dwars over de baan in een blinde bocht. Sebastian Buemi kwam met hoge snelheid eraan en ramde tegen de achterkant van Bird. Mortara kon ook geen kant op en knalde volop in Birds bolide. Het incident liep met een sisser af.

BIG shunt.



Multiple drivers are out of the ___Escaped_link_64b2bed4d3e2e___ ___Escaped_link_64b2bed4d3e2f___ following this nasty accident. pic.twitter.com/VskBzDYafM — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_64b2bed4d3e31___

Met het halve veld er zowat uit ging de ePrix verder met een paar rondes extra ter compensatie. Evans nam het initiatief en sloeg in de slotfase toe met een inhaalactie voor P1 op Dennis, die steeds verder terugzakte en tenauwernood P4 veilig stelde na een zeer boeiend gevecht.