Dennis wint ePrix Rome en profiteert van crashende titelrivalen

Jake Dennis kon zijn geluk niet op tijdens de ePrix van Rome. Behalve de felbegeerde zege liep de Andretti-coureur uit op zijn titelrivalen en heeft nu 23 punten voorsprong op de nummer twee. In de race behaalde Norman Nato een zwaarbevochten P2 en hield Sam Bird nipt achter zich.

DENNIS WINS IN ROME 馃敟馃嚠馃嚬___Escaped_link_64b4370827638___ opens up a 24 point lead at the top of the Championship!!!___Escaped_link_64b437082763b___ ___Escaped_link_64b437082763c___ pic.twitter.com/NFowB7WZke — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_64b437082763e___

Op poleposition stond Dennis met daarachter titelconcurrent Mitch Evans en kampioenschapsleider Nick Cassidy. Bij de start behield Dennis de leiding, maar stond gelijk onder druk.

In de openingsfase pakte Cassidy P2 af van Evans - de winnaar van de zaterdag - en drong meteen aan bij zijn rivaal die vooraan reed. In ronde 2 zag Cassidy zijn kans schoon om Dennis in te halen bij bocht 7 via de buitenkant. Echter, de poging mislukte.

Evans vlak daarachter miste zijn rempunt, verloor de controle en ramde over de wagen van Cassidy heen. Evans met schade en Cassidy met een flinke achterstand. De lachende derde: Dennis. Het incident zorgde voor een korte onderbreking.

OH NO!!!!! 馃く



Mitch Evans goes into the back of Nick Cassidy and ends up ON TOP of the Envision Racing driver!



Both drivers escape unhurt - thank goodness for the halo!___Escaped_link_64b437082763f___ ___Escaped_link_64b4370827640___ pic.twitter.com/NnvJdmf1l4 — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_64b4370827642___

Nadat de Safety Car weer de pits in kwam, had Dennis opnieuw veel druk van achteren. Nu was het de teamgenoot van Evans bij Jaguar die positie één van Dennis wilde overnemen, maar de Brit hield zijn poot stijf.

Dennis sloeg op een gegeven momentje een gaatje, terwijl Nato en Bird elkaar bevochten voor P2. Dennis hield makkelijk stand en behaalde op die manier een zeer belangrijke zege met nog twee wedstrijden voor de boeg.