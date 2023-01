De Formule E heeft twee races afgewerkt in Saoedi-Arabië in de straten Al-Diriyahd onder kunstlicht. De eerste confrontatie was een prooi voor voormalig Formule 1-coureur Pascal Wehrlein in de Porsche. De tweede e-Prix van het weekend werd ook gewonnen door de Duitser.

Robin Frijns was afwezig vanwege een polsblessure. Zijn vervanger, DTM-coureur en Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde, finishte zestiende en achttiende.

Door de twee overwinningen heeft Wehrlein (68) de leiding in het kampioenschap voor Jake Dennis (62) die twee keer tweede werd in Saoedi-Arabië.

Race 1

Race 2