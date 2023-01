Bird: "Software van fundamenteel belang om snel te zijn"

Behalve het rubber, de aandrijflijn en het chassis speelt de software een zeer cruciale rol in de elektrische klasse Formule E. Onder de motorkap is een walhalla aan electronica die er voor moet zorgen dat de wagen optimaal presteert.

FE-coureur Sam Bird zegt hierover: "Wat dit jaar moeilijker is, is hoeveel software er in deze auto's zit. Het is een heel ingewikkeld stuk kit. Alle software in het juiste raamwerk krijgen is van fundamenteel belang om snel te zijn."

Dat het vanaf de eerste meters in Mexico niet gelijk crescendo ging, was dan ook niet heel gek. "We hebben problemen met mijn auto gehad met wat software. Ik was niet helemaal blij met dingen, en het maakte de vrijdagsessie echt een stuk moeilijker."

Toch is de Jaguar-rijder te spreken over de nieuwe generatie bolides. "Vorig jaar draaiden we natuurlijk op 250 kW. Nu hebben we 350 kW. Dat betekent veel snelheden in een rechte lijn en als je jezelf uitbreekt, is het moeilijker."

Of dat veel zorgen baart, reageert Bird ontkennend? "We zijn allemaal gewend aan snelle auto's. Het ligt dus niet buiten onze comfortzone om zo snel te gaan in een rechte lijn."