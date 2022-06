Evans wint na zinderend gevecht in Jakarta

De eerste E-Prix van Jakarta bleef tot het einde ontzettend spannend met Mitch Evans als de grote overwinnaar. Polesitter Jean-Eric Vergne kwam over de streep als tweede en Edoardo Mortara mocht het laatste trede van het podium opeisen.

De Nederlanders speelden een bijrol in Indonesië. Regerend kampioen Nyck de Vries moest opgeven in de pits na een lekke band. Robin Frijns begon in de achterste regionen, maar kon weinig potten breken. Vanaf P21 kwam de Envision-coureur niet verder dan de zeventiende plaats.

Vergne was lang op weg naar de verzilvering van zijn poleposition, maar Evans maakte het leven van de Fransman ontzettend zuur. Bij uitkomen van bocht acht zette de Nieuw-Zeelander onverwachts hem daarnaast en pakte brutaal de leiding af van Vergne.

Wie dacht dat de strijd voorbij was, had het mis. De banden van Evans waren in de absolute slotfase aan het einde van hun Latijn en de Jaguar-coureur moest alle zeilen bijzetten om zowel Vergne en de aanstormende Mortora achter zich te houden. Evans kreeg wat lucht doordat Mortora de druk opvoerde bij Vergne. Hierdoor kon de Nieuw-Zeelander zonder problemen zijn derde winst van 2022 pakken en vijfde in totaal.

Stoffel Vandoorne blijft door zijn vijfde finishplek aan de leiding van het coureurskampioenschap met 121 punten met op de voet gevolgd door Vergne (116), Mortara (114) en Evans (109).