Domper voor organisatie: E-Prix India geschrapt

Een flinke domper voor de Formule E. De organisatie moet de E-Ptix in India schrappen van de kalender omdat de Indiaanse regering gemaakte afspraken heeft geschonden. Het evenement stond gepland op 10 februari en was de vierde ronde van het elektrische kampioenschsp. Formula E Operations overweegt op dit moment haar standpunt en welke stappen zij kan ondernemen op grond van de overeenkomst van oktober 2023.

De Hyderabad E-Prix zou in 2024 het enige officiële FIA ​​Wereldkampioenschapsevenement in India zijn geweest en maakte deel uit van een meerjarige overeenkomst tussen de Formule E en de regering. Het gemis is volgens Alberto Longo, medeoprichter en Chief Championship Officer van de Formule E, groot: "We zijn enorm teleurgesteld voor de enorme autosportfanbase in India. We weten dat het organiseren van een officiële autosportwereldkampioenschapsrace een belangrijke en prestigieuze gelegenheid is voor Hyderabad en de hele wereld. land. De voorzitter van de Federation of Motor Sports Clubs of India (FMSCI), Akbar Ebrahim, en zijn team zijn ongelooflijk behulpzaam geweest bij het terugbrengen van de Formule E naar Hyderabad. Zij delen onze teleurstelling over het besluit van de regering van Telangana, wat betekent dat zal niet gebeuren."

Jeff Dodds, CEO van de Formule E, zei het volgende op het besluit: "Het is zeer frustrerend dat we niet kunnen voortbouwen op het succes van de eerste race van vorig jaar, die bijna 84 miljoen USD aan positieve economische impact opleverde voor de regio. We zijn ook teleurgesteld over onze belangrijkste Indiase partners, met name Mahindra en Tata Communications. Het racen in Hyderabad was belangrijk om de voordelen van het adopteren van elektrische voertuigen te laten zien in een markt waar de vervuiling door voertuigmotoren een enorme impact heeft op de volksgezondheid en het milieu."

Het seizoen begint aanstaande zaterdag 13 januari met de Hankook Mexico City E-Prix.