Ronde over bijzondere indoor -en outdoor-baan in Londen

Aankomend weekend is de laatste ronde van Formule E-kampioenschap in Londen met een heuse double header. De winnaar en nummer twee van vorig jaar Jake Dennis staat poleposition om de wereldtitel op te eisen. De thuisrijder heeft 24 punten voorsprong op naaste belager Nick Cassidy met nog in totaal 50 punten te verdienen. De baan gaat deels indoor door het congrescentrum heen van ExCel. Hieronder een sfeerimpressie wat er te wachten staat.