Porsche verlengt deelname en blijft tot in ieder geval eind 2026 op Formule E grid

Porsche blijft langer in de Formule E racen. Het Duitse automerk tekende in 2019 een contract voor vijf jaar, wat betekende dat de fabrikant tot eind 2024 in de elektrische raceklasse aanwezig zou zijn. De plannen zijn nu verlengd, want Porsche maakt bekend dat het tot in ieder geval eind 2026 aan het Formule E-kampioenschap zal deelnemen.

Het prestigieuze Duitse automerk Porsche heeft de knop doorgehakt. Vorig jaar leek de fabrikant in een vergevorderde fase te zitten om vanaf 2026 motoren aan Red Bull te leveren, maar die plannen vielen uiteindelijk in het water. Met haar nieuwe plannen zal Porsche langer in de Formule E blijven racen, de race-categorie waar het dit seizoen al vier overwinningen wist te behalen.

Porsche-topman Michael Steiner zei dat de elektrische renstal 'ernaar uitkijkt om een actieve rol te spelen in het vormgeven van een succesvolle toekomst van de Formule E.' "De Formule E blijft de meest competitieve omgeving om de ontwikkeling van high-performance voertuigen met een focus op milieuvriendelijkheid en energie-efficiëntie te versnellen."