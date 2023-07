Zeer zware crash bij ePrix Rome, geen gewonden

Het was even schrikken bij de Formule E tijdens de eerste ePrix in Rome. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegddoor een zeer zware crash.

BIG shunt.



Multiple drivers are out of the @Hankook_Sport #RomeEPrix following this nasty accident. pic.twitter.com/VskBzDYafM — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_64b2bedb51789___

Wat was er gebeurd? Sam Bird verloor de controle over zijn elektrische Jaguar. De wagen lag dwars over de baan na een snelle blinde bocht. Sebastian Buemi zag de Brit te laat en knalde tegen zijn achterkant. Hierdoor kwam Birds bolide op het midden van het circuit.

Daarachter kwam een reeks coureurs op volle snelheid aan. De meesten konden links en rechts ontwijken, maar Edoardo Mortara raakte Bird vol in de zijkanten. Meteen werd de rode vlag gezwaaid door de puinhoop. Alle betrokkenen stapten veilig uit.

Wanneer de ePrix wordt hervat is op moment van schrijven onbekend.

Massive high-speed crash collecting multiple cars in today's Formula E race in Rome.



Miraculously all drivers involved are okay, but at least 6 cars were caught up in some way. pic.twitter.com/d6JquJfoSv — Danny (@DannyBrennan72) ___Escaped_link_64b2bedb5178b___