Voor Stoffel Vandoorne was het zien van de finishvlag een zekerheidje. Maar na iets minder dan twee jaar heeft de Formule E-kampioen weer een Did Not Finish achter zijn naam staan. Aan dit misfortuin kon de Belg weinig doen tijdens de eerste van de twee ePrix' in Berlijn, want het was voormalig F2-coureur Dan Ticktum die hem de pas afsneed.



De Brit staat bekend als een wildebras en heethoofd over de boordradio, maar bleef op onderstaande video vrij kalm tegen de iets wat geïrriteerde - en meestal rustige - Vandoorne. De Belg zijn laatste uitvalbeurt was in juli 2021 tijdens de ePrix van New York.

😬 Vandoorne and Ticktum continue their discussions out of their cars following their collision.___Escaped_link_644554dfe07c7___ ___Escaped_link_644554dfe07c9___ pic.twitter.com/PQJ9dZRGWQ — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_644554dfe07cb___

Wat er precies was gebeurd, is hieronder te zien.

This is Vandoorne's first DNF since New York in 2021 ❌ @SABIC #BerlinEPrix pic.twitter.com/AuURwfufQV — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) April 22, 2023

De eerste ePrix werd zaterdagmiddag verreden in de Duitse hoofdstad en was een prooi voor het team Jaguar. De Britse formatie scoorde een 1-2 met Mitch Evans voorop en dus als tweede Sam Bird. Zondagmiddag staat de tweede ePrix in Berlijn op het programma. Pascal Wehrlein blijft ruim aan kop in de tussenstand met 94 punten, 23 meer dan eerstvolgende Nick Cassidy.