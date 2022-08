Tijdens de eerste van twee E-Prix in Zuid-Korea gebeurdev een heel erg bizar incident. Door de natte straten van Seoul vergaloppeerde maar liefst acht (!) coureurs zich in dezelfde bocht en knalden op elkaar. Een van de slachtoffers was Nyck de Vries die onder de bolide van Sebastian Buemi heen schoof, maar er zonder kleurscheuren van afkwam, mede door de hulp van de Halo. Dit autokerkhof van elektrische openwielers zorgde logischerwijs voor een rode vlag.

Hieronder de beelden:

Great to see all seven drivers walk away unscathed from this incident at the start of the race.



Round 15 is currently under red flag conditions as the cars are recovered from the track.



🇰🇷 2022 Hana Bank #SeoulEPrix pic.twitter.com/ce7ODepDiS