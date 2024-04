Wehrlein hekelt 'rare' E-prix in Misano: "Kwalificatie overbodig"

De E-Prix van Misano oogde spectaculair met veel positiewisselingen om de leiding en veel actie op de baan. Maar schijn bedriegt volgens Pascal Wehrlein. De Duitse rijder in dienst van Porsche stelt dat het weinig met racen te maken had en is niet te spreken over het verloop van de wedstrijd in Italië. "Ik denk dat het tempo er is, dat wisten we, maar dit soort racen is een beetje raar", begon de Duitser. "Het is alsof we bij dit soort races de kwalificatie niet meer hoeven te doen", doelend op de beginfase waarbij het gehele veld als een soort wielerpeloton kop over kop gingen richting een eindsprint.

Het tempo lag niet hoog omdat coureurs energie wilden besparen door te slipstreamen bij voorgangers. Ook probeerden de rijders een ideale positie te vergaren voor de eindspurt en dat zorgde voor wat duw -en trekwerk plus nodige schade. Vanaf de buitenkant was er continu actie, maar Wehrlein heeft twijfels over deze manier van rijden.

"Ik weet niet of het spannend is of niet. Ik moet de race opnieuw bekijken om er meer over te weten te komen, maar vanuit mijn perspectief is het gewoon: ik zou liever loten voor de startposities van de race, omdat het geen verschil maakt. Ik denk dat we over het algemeen racers zijn en zo snel mogelijk willen rijden.''

Wehrlein werd zestiende in een E-Prix die werd gewonnen door Oliver Rowland na de diskwalificatie van Antonio Felix da Costa. De voormalig F1-coureur van onder andere Sauber sloopte zijn voorvleugel in het gedrang op het permanente circuit aan de Adriatische Zee en kon een goede klassering daardoor vergeten.

De Nederlanders Robin Frijns en Nyck de Vries speelden geen grote rol en scoorden geen punten. Zondagmiddag de herkansing in de tweede E-Prix van Misano. De start is om 15:03 uur Nederlandse tijd.