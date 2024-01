E-Prix Mexico kwalificatie: Frijns op P7, De Vries start als laatste

De eerste polesitter van 2024 is Pascal Wehrlein. De Porsche-coureur versloeg Sebastian Buemi op het Autodromo Hermanos Rodriguez circuit en start voor de E-Prix van Mexico dus helemaal vooraan. Het is voor hem al de derde pole op dit parcours.

JOB DONE! 馃挭___Escaped_link_65a2e09abf117___ claims ___Escaped_link_65a2e09abf11a___ Pole Position and ties the Formula E record for most poles on a single circuit!___Escaped_link_65a2e09abf11b___ ___Escaped_link_65a2e09abf11c___ ___Escaped_link_65a2e09abf11d___ — Formula E (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_65a2e09abf11e___

De twee Nederlanders in het veld hadden uiteindelijk een bijrol in de strijd om de voorste posities. Robin Frijns was het snelst in de groepsfase, maar een fout verpestte een mooiere klassering voor de Nederlander. P7 is wat resteerde. De Vries kon helemaal geen vuist maken met zijn Mahindra Racing-bolide in groep B en start vanavond als laatste. Regerend kampioen Jake Dennis nam ook afscheid na het eerste segment.

Na de groepsfase bleven acht coureurs - waaronder Frijns - over die in een knock-out-fase gingen uitvechten wie vandoor ging met de pole. Frijns moest het opnemen tegen voormalig F1-coureur Pascal Wehrlein.

Here's how the drivers are lining up for the Duels 鈿旓笍



First up, @NickCassidy_ 馃啔 @svandoorne ___Escaped_link_65a2e09abf121___ ___Escaped_link_65a2e09abf122___ pic.twitter.com/c3LJdyYYi4 — Formula E (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_65a2e09abf124___

De Nederlander was de favoriet in het tweeluik met Wehrlein, echter hij maakte een kostbare fout in de eerste bocht en daarmee was de kans op pole in een klap verdwenen.

Wehrlein is the next driver through to the Semi-Finals!



He won ONE of his 8 duels in Season 9, but starts Season 10 on a strong note! ___Escaped_link_65a2e09abf125___ ___Escaped_link_65a2e09abf126___ pic.twitter.com/1qv7xZhZ4O — Formula E (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_65a2e09abf128___

De finale ging tussen Wehrlein en de teamgenoot van Frijns bij Envision, Sebastian Buemi. Wehrlein had eerder al tweemaal pole gescoord in Mexico en Buemi nog nooit.

Wehrlein 馃啔 Buemi 馃憖



Who will come out on top?!___Escaped_link_65a2e09abf129___ ___Escaped_link_65a2e09abf12a___ pic.twitter.com/PghdEhU0uI — Formula E (@FIAFormulaE) ___Escaped_link_65a2e09abf12c___

Buemi had een sterke halve finale, maar kon het kunstje niet herhalen in de finale tegen Wehrlein. Zijn opponent was daarin toch de sterkere van de twee.

JOB DONE! 馃挭@PWehrlein claims @JuliusBaer Pole Position and ties the Formula E record for most poles on a single circuit!@Hankook_Sport #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/XV5kE3uZzG — Formula E (@FIAFormulaE) January 13, 2024

De wedstrijd is vanavond 21:03 Nederlandse tijd, te volgen op ZiggoSport en Eurosport.