Frijns is heer en meester in regen en pakt zijn tweede pole bij ePrix in Berlijn

Robin Frijns zorgde voor een Nederlands succes tijdens de kwalificatie voor de Berlijnse ePrix. De ABT Mahindra-coureur pakt voor de tweede race in de Duitse hoofdstad de poleposition op een verregend parcours op de voormalige luchthaven Tempelhof.

Het kwalificatiefornat is anders in de Formule 1. Eerst wordt het veld opgedeeld in twee groepen. De vier besten van elke groep mag door naar de kwartfinale waar elke coureur een shoot-out doet tegen één andere concurrent. Elke keer als je een kwalificatie-battle wint ga je door. In de finale strijden dus twee rijders om poleposition waar dus Frijns aan deelnam.

Hij nam het op tegen teamgenoot Nico Mueller. Van een spannende strijd was geen sprake, want de Nederlander was heer en meester in de natte omstandigheden en won ruimschoots.

Voor Frijns is dit pas zijn tweede poleposition uit zijn Formule E-carrière. Zijn allereerste was in 2021 bij de ePrix in Saoedi-Arabië voor het team van Envision.

Dit seizoen kon de Nederlander wel een opsteker gebruiken. Tijdens de openingsrace brak hij zijn pols en was een aantal wedstrijden uit de roulatie.

Of Frijns zijn pole kan verzilveren, is 's middags te zien rond de klok van 15.00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd is te volgen op een van de kanalen van ZiggoSport. Op de zaterdag won Mitch Evans de eerste van twee races in Berlijn.