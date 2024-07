Wehlrein pakt titel na zinderende ontknoping in London

Pascal Wehrlein kroonde zich in London als de nieuwe wereldkampioen van de elektrische openwielserie Formule E. De voormalig F1-rijder versloeg in een superspannende en dramatische eindstrijd om de titel Jaguar-rijders Mitch Evans en Nick Cassidy. Jaguar won wel het constructeurskampioenschap ondanks een ongelukkige uitvalbeurt van Casiddy en een derde plek voor Evans. Voor Wehrlein is het zijn eerste kampioenschap in de FE. Oliver Rowland won de tweede ontmoeting in London met Wehrlein als gelukkige tweede en een teleurgestelde Evans op de derde stek.



De wedstrijd in de hoofdstad van Groot-Brittannië was de zestiende en finalerace van het seizoen. Wehrlein hield hoop op zijn eerste kampioenschap door de winst op de zaterdag in London, waar dus een double header werd afgewerkt. Toch moest de Porsche-rijder de twee Jaguar-rijders van zich afschudden en dat ging niet gemakkelijk. Wehrlein reed continu achter of tussen de twee concurrenten in. Eerst reed Cassidy virtueel aan de leiding van het kampioenschap, maar door de verplichte Attack Modes schoof de Duitser door naar P2 achter Evans, die door zijn koppositie virtueel de titel in handen had. Wehrlein probeerde wel de eerste positie te veroveren, maar kwam net wat ruimte tekort voor een geslaagde inhaalactie.



Evans had lang de touwtjes in handen en was op weg naar het felbegeerde kampioenschap met Wehrlein en Cassidy in zijn kielzog. Laatstgenoemde werd echter uit de wedstrijd getikt vlak voor start -en finish. De Nieuw-Zeelander moest noodgedwongen de pits en zijn wedstrijd was over. Maximillian Günther was de veroorzaker van de touché en verloor zijn neus op het rechte stuk. De Safety Car moest uitrukken om wat puin te ruimen.



Na de herstart kwam Oliver Rowland zich bemoeien om het eremetaal en gooide daardoor de rangorde voor het kampioenschap overhoop. Evans en Wehrlein moesten oppassen dat ze daardoor geen onnodige fouten maakten. Elk foutje was namelijk meteen fataal met de titel op het spel. En dat slippertje kwam er wel, op de naam van Evans. Door een misrekening met het activeren van zijn Attack Mode kwam de Jaguar-rijder in grote problemen. De landgenoot van Cassidy moest opnieuw het activeren en verloor daardoor ook een baanpositie aan Wehrlein. Doordat de Attack Mode twee minuten duurde met niet veel kilometers voor de boeg, moest Evans vertragen om een straf te voorkomen. Dat speelde Wehrlein enorm in de kaart. Alleen pech of een crash kon de Duitser van zijn wereldkampioenschap afhouden. Echter, dat gebeurde niet en zo pakte Wehrlein in een dramatische ontknoping alsnog de titel. Evans werd vicekampioen en Cassidy eindigde als derde in het kampioenschap.