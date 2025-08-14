user icon
Nederlandse coureur komt met groot nieuws over zijn toekomst

Nederlandse coureur komt met groot nieuws over zijn toekomst
  • Gepubliceerd op 14 aug 2025 14:47
  • comments 3
  • Door: Jesse Jansen

Formule E-team Envision Racing heeft bekendgemaakt na zes seizoenen afscheid te nemen van Robin Frijns. De Nederlander begon in 2019 bij het team, maar neemt afscheid van Envision Racing. 

Het seizoen is in juli al afgelopen. Een tweeluik in Londen was de afsluiter van het Formule E-seizoen. Enkele weken later bleek dit de laatste Formule E Grand Prix te zijn voor Robin Frijns. Het team neemt afscheid van de 34-jarige Nederlander. 

Negen seizoenen lang

Frijns heeft negen seizoenen in de Formule E gereden. Hij begon voor Andretti, maar kwam in seizoen 2018/2019 bij Envision Racing. Hij verbleef hier vier seizoenen en maakte toen een uitstapje naar Abt Cupra. Na een seizoen keerde Frijns alweer terug bij Envision Racing, maar daar heeft hij nu ook zijn laatste race voor gereden. 

Volgens Envision komt er een einde aan de samenwerking met Frijns, omdat het team klaar is voor vernieuwing, zo meldt Motorsport: "In zijn zes seizoenen bij Envision Racing heeft Robin uitstekende resultaten geleverd, net als ijzersterke races. We hebben ontzettend genoten van de samenwerking met zo'n getalenteerde coureur", zegt directeur en CTO Sylvain Filippi.

Goede prestaties

"Zijn twee zeges en vele podiumplaatsen springen eruit, maar ook zijn pure snelheid en zijn vermogen om een ronde te rijden wanneer het ertoe deed. Hij is een felle deelnemer en gewaardeerd lid van ons team geweest. De Formule E is een kampioenschap dat constant in ontwikkeling is en voor ons is de tijd gekomen voor een enerverende nieuwe verandering. We kijken ernaar uit om onze line-up voor seizoen twaalf binnenkort aan te kondigen."

Ondanks dat Frijns twee Grand Prix-zeges op zijn naam heeft staan, is het onbekend of de coureur een zitje heeft voor het volgende Formule E-seizoen. McLaren is weggevallen in de Formule E en daardoor zijn er nog minder zitjes beschikbaar. Frijns heeft momenteel alleen nog zijn taken als fabriekscoureur bij WEC-team BMW. Of hij hiermee verdergaat volgend seizoen is nog onbekend.

Frijns komt helemaal niet met nieuws!!
Het team komt met nieuws!! Dat ze hem er uitknikkeren ..



Zo ..

Reacties (3)

    Frijns komt helemaal niet met nieuws!!
    Het team komt met nieuws!! Dat ze hem er uitknikkeren ..



    Zo ..

    • Pietje Bell

      Posts: 30.406

      Helemaal mee eens.

    • AUDI_F1

      Posts: 3.256

      Betere titel dan er staat. Maar wordt ook tijd dat Frijns weer een echte race auto gaat besturen zoals in het WEC.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

