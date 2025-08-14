Nederlandse coureur komt met groot nieuws over zijn toekomst

Formule E-team Envision Racing heeft bekendgemaakt na zes seizoenen afscheid te nemen van Robin Frijns. De Nederlander begon in 2019 bij het team, maar neemt afscheid van Envision Racing.

Het seizoen is in juli al afgelopen. Een tweeluik in Londen was de afsluiter van het Formule E-seizoen. Enkele weken later bleek dit de laatste Formule E Grand Prix te zijn voor Robin Frijns. Het team neemt afscheid van de 34-jarige Nederlander.

Negen seizoenen lang

Frijns heeft negen seizoenen in de Formule E gereden. Hij begon voor Andretti, maar kwam in seizoen 2018/2019 bij Envision Racing. Hij verbleef hier vier seizoenen en maakte toen een uitstapje naar Abt Cupra. Na een seizoen keerde Frijns alweer terug bij Envision Racing, maar daar heeft hij nu ook zijn laatste race voor gereden.

Volgens Envision komt er een einde aan de samenwerking met Frijns, omdat het team klaar is voor vernieuwing, zo meldt Motorsport: "In zijn zes seizoenen bij Envision Racing heeft Robin uitstekende resultaten geleverd, net als ijzersterke races. We hebben ontzettend genoten van de samenwerking met zo'n getalenteerde coureur", zegt directeur en CTO Sylvain Filippi.

Goede prestaties

"Zijn twee zeges en vele podiumplaatsen springen eruit, maar ook zijn pure snelheid en zijn vermogen om een ronde te rijden wanneer het ertoe deed. Hij is een felle deelnemer en gewaardeerd lid van ons team geweest. De Formule E is een kampioenschap dat constant in ontwikkeling is en voor ons is de tijd gekomen voor een enerverende nieuwe verandering. We kijken ernaar uit om onze line-up voor seizoen twaalf binnenkort aan te kondigen."

Ondanks dat Frijns twee Grand Prix-zeges op zijn naam heeft staan, is het onbekend of de coureur een zitje heeft voor het volgende Formule E-seizoen. McLaren is weggevallen in de Formule E en daardoor zijn er nog minder zitjes beschikbaar. Frijns heeft momenteel alleen nog zijn taken als fabriekscoureur bij WEC-team BMW. Of hij hiermee verdergaat volgend seizoen is nog onbekend.