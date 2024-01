Hoogtepunten tweede E-Prix Saoedi-Arabië met Nederlands succes

Nick Cassidy van behaalde tijdens de E-Prix van Saoedi-Arabië zijn eerste overwinning van het seizoen in zijn Jaguar. Robin Frijns en Oliver Rowland - de polesitter - werden tweede en derde achter de Nieuw-Zeelander. Cassidy had al een derde plek behaald in de seizoensopener in Mexico City en bij de eerste E-Prix in Saoedi-Arabië op de vrijdag.

Hieronder enkele hoogtepunten van de wedstrijd.