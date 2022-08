Bird finisht E-Prix van Londen met breuk in hand

Ondanks een breuk in zijn linkerhand heeft Jaguar TCS Racing-coureur Sam Bird afgelopen zondag de tweede ePrix in de straten van Londen uitgereden. De Jaguar-coureur finishte, ondanks een tijdstraf, zelfs in de punten dankzij een achtste positie. Bird moest uit voorzorg een scan te laten maken, waardoor de breuk aan het licht kwam.

Een officiële verklaring van het team via de mediakanalen luidt: “na de race was Sam Bird naar het ziekenhuis gebracht voor een check uit voorzorg vanwege een blessure die hij heeft opgelopen tijdens ronde één van de race afgelopen zondag in Londen. De scan heeft uitgewezen dat Bird een breuk in zijn linkerhand heeft opgelopen. Hij zal meteen een specialist opzoeken om zo snel mogelijk te herstellen. In de komende dagen zal er beoordeeld worden of Sam mee kan doen in de aankomende races tijdens de Seoul E-Prix’s op 13 en 14 augustus.”

Mocht Bird de medische controle niet heeft doorstaan, dan zal het team naar alle waarschijnlijkheid gebruik maken van haar reservecoureur Norman Nato. Mocht Nato definitief het signaal krijgen om Bird te vervangen, dan zal hij beide races van de Seoul E-Prix rijden. De tweeluik bij de Seoul E-Prix zal tevens de laatste zijn van het 2022 seizoen. Wat betreft de strijd om het Formule E-kampioenschap maakt de aan- of afwezigheid van Bird en Seoul geen verschil. Met 51 punten bezet de Brit een dertiende plaats in de tussenstand. Zijn Jaguar-teamgenoot Mitch Evans, die dit jaar al drie ePrix’s won, kan nog wel kampioen worden. De Nieuw-Zeelander moet een achterstand van 36 punten, waar er nog 58 te verdienen zijn, goedmaken op kampioenschapsleider Stoffel Vandoorne.