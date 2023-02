Geblesseerde Frijns moet ook Zuid-Afrikaans raceweekend missen

De Nederlandse Formule E-coureur Robin Frijns beleeft momenteel alles behalve een seizoen om over naar huis te schrijven. Frijns is al geruime tijd geblesseerd en dat zorgt ervoor dat hij langer aan de zijlijn moet staan dan men van te voren had gehoopt. Ook de race in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad moet hun missen.

Frijns brak aan het begin van het seizoen zijn pols tijdens het Formule E-weekend in Mexico. De Nederlander bracht een aantal dagen door in het ziekenhuis en verscheen niet aan de start in Saoedi-Arabië en India. Frijns zal echter ook de race in Zuid-Afrika moeten gaan missen. Zijn team ABT Cupra maakte zijn afwezigheid bekend en liet tevens weten wie hem zal vervangen. Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde neemt in zijn thuisland plaats in de cockpit.