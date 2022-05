De Vries herpakt zich en wint overtuigend tweede E-Prix Berlijn

Nyck de Vries zijn enige zege en podium was in Saoedi-Arabië, maar daar heeft de regerend kampioen zondagmiddag verandering in gebracht. De Mercedes-coureur won vanaf P3 de tweede E-Prix in Berlijn met een ruime marge. Edoardo Mortora, die tot nu het weekend domineerde, moest dit keer genoegen nemen met P2 nadat de Zwitser de race op zaterdag won en twee keer pole pakte. Stoffel Vandoorne zorgde voor extra feest voor Mercedes met een derde plek. Robin Frijns startte als tweede, maar eindigde als vijfde na eem bloedstollend gevecht in de laatste ronde met Antonio Felix da Costa.

Nyck de Vries stijgt in het klassement door de overwinning naar de zesde plek. Stoffel Vandoorne blijft aan de leiding met 111 punten. Mortora door zijn succesvolle weekend wipt over Jean-Eric Vergne heen naar de tweede positie in de rangschikking.