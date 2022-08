Wehrlein furieus na botsing met De Vries: "Ik hoop niet dat hij in F1 komt"

Pascal Wehrlein was niet te spreken over Nyck de Vries bij de laatste E-Prix in Zuid-Korea. De Duitser en Nederlander kwamen met elkaar in aanraking en vielen hierdoor allebei uit. Wehrlein was niet te spreken over het handelen van zijn collega.

"Ik hoop dat hij niet in de F1 komt!" verklaarde de Porsche-coureur over de boordradio nadat hij De Vries uitschold. Wehrlein verwees naar geruchten dat de Nederlandse coureur in verband wordt gebracht met een F1-zitje.

Mosterd na de maaltijd

De Vries kreeg de schuld van het ongeval en kreeg na de wedstrijd nog een tijdstraf van vijf seconden.

Alleen het eind van het incident was op de beelden te zien, maar Wehrlein legde uit wat er precies gebeurde. "Allereerst bewoog hij bij het eerste incident tijdens het remmen in bocht 20", zei de voormalig F1-coureur. "Ik moest al mijn banden blokkeren en crashte bijna en verloor daardoor een of twee posities."