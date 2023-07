McLaren showt vanwege 60-jarig jubileum speciale AI-livery

McLaren heeft voor de ePrix van London van aanstaand weekend een door AI gegenereerde livery gemaakt als onderdeel van het 60-jarig jubileumjaar van McLaren Racing. Het is de eerste AI-gegenereerde livery die te zien is in een FIA Wereldkampioenschap.

De kleurstelling is ontwikkeld in samenwerking tussen NEOM en McLaren Racing en bevat illustraties die zijn gebaseerd op toekomstvisies van de coureurs van het team; René Rast en Jake Hughes, evenals vier leden van het Graduate Development Program van NEOM.

"We zijn verheugd om met NEOM samen te werken aan de creatie van de eerste AI-ontworpen livery in de autosport", zei Zak Brown, CEO van McLaren Racing. ter ere van het 60-jarig jubileum van McLaren Racing.

"McLaren heeft een lange geschiedenis van innovatie in de autosport en daarbuiten, dus terwijl we ons verleden vieren, is het net zo belangrijk om naar de toekomst te kijken en nieuwe wegen te blijven bewandelen."

Welcome to the future. 鈿★笍馃А



馃挱 Our AI-designed livery is inspired by future visions of Jake, René, and four NEOM graduates.



The design process used text-to-image AI tools to translate their hopes for the future onto our cars. 馃帹#NEOMxMcLaren