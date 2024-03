Lola keert in 2025 samen met Yamaha terug in de autosport

De naam Lola keert volgend jaar weer terug in de internationale autosport. De autofabrikant kent een lange geschiedenis in de sport, maar in de afgelopen jaren was het stil. Vandaag heeft Lola bekend gemaakt dat ze vanaf 2025 samen met Yamaha gaan deelnemen aan de Formule E.

Lola is een grote naam in de autosport. Jarenlang bouwden ze auto's die uitkwamen in onder meer de Formule 1, de IndyCar en het CART-kampioenschap. In de afgelopen dertien jaar was het echter muisstil rondom Lola. In 2021 werd het bedrijf Arosa Capital Management eigenaar van Lola en ze hadden grootste plannen. Nu hebben ze de daad bij het woord gevoegd en hebben ze bekend gemaakt dat ze vanaf 2025 gaan deelnemen aan de Formule E. Ze bundelen de krachten met Yamaha, de Japanners worden de technische partner.