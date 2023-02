Vergne wint nipt voor Cassidy na spannende race bij E-Prix van India

Onder toeziend oog van 25.000 enthousiaste fans veroverde Jean-Eric Vergne de zege bij de Hyderabad E-Prix, ronde vier van het Formule E-kampioenschap. De DS PENSKE-coureur hield in India Envision Racing-coureur Nick Cassidy nipt achter zich na een intens gevecht. Voor Vergne was het de eerste overwinning sinds Rome twee jaar terug.

Buemi stevende af op een derde plaats, maar werd bestraft vanwege het gebruik van teveel energie. Hierdoor schoof Antonio Felix da Costa naar de derde plaats in zijn 100ste race en werd Buemi vierde. Robin Frijns was nog afwezig van een polsblessure door een crash bij de openingsrace in Mexico.

Winnaar Vergne startte als tweede en nam snel de leiding over van polesitter en Jaguar-coureur Mitch Evans, die vlak daarna eruit werd gekegeld door teamgenoot Sam Bird. Jaguar lag op koers voor een goede teamprestatie, maar kon na de move van Bird met nul punten alles inpakken en huiswaarts keren.

Hoewel Vergne twee concurrenten minder had voor de overwinning, was de winst allesbehalve een zekerheid. Nick Cassidy zat op het end op de staart van de Fransman. De Nieuw-Zeelander had extra vermogen tot zijn beschikking en probeerde Vergne te verschalken, maar de DS-Penske-coureur verdedigde met hand en tand en slaagde daarin.



Stand

Regerend kampioen Stoffel Vandoorne werd achtste en behaalde zijn beste resultaat tot nu toe. Een schril contrast met vorig seizoen. De Belg staat zestiende in de stand.

Pascal Wehrlein voert nog steeds de lijst aan na een vierde plaats. Concurrent Jake Dennis scoorde nul punten na een incident met Rene Rast en kwam op grote achterstand van winnaar Vergne binnen. Hierdoor heeft Wehrlein en voorsprong van achttien punten. Vergne sprong naar de derde plaats in het rijdersklassement.



De volgende ontmoeting in de Formule E is in Zuid-Afrika Kaapstad op 25 februari voor ronde vijf van seizoen negen.