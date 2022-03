Grosjean overweegt geen Magnussen-move: "Ik zou het niet doen"

Het team van Haas zadelde zichzelf deze maand op met een probleem door het ontslag van Nikita Mazepin. Door de exit van de Rus had de Amerikaanse renstal immers ineens een stoeltje vrij, niet ideaal zo vlak voor de seizoenstart. Echter vond de ploeg al snel een nieuwe teamgenoot voor Mick Schumacher en dat werd een opvallende naam.

Afgelopen week stelde Haas immers Kevin Magnussen aan als tweede coureur. De Deen reed al eerder voor de Amerikaanse renstal en zijn vertrek verliep niet geheel vlekkeloos. Eind 2020 kreeg hij geen contractverlening omdat Haas geld nodig had, hij werd opgevolgd door Mazepin. Nu is hij echter terug en zijn comeback zorgt voor veel lachende gezichten in de autosportwereld.

Op zijn plek

Ook zijn voormalig Haas-teamgenoot Romain Grosjean is blij voor de Deen. Grosjean is momenteel actief in de Indycars en dat doet hij niet slecht. De Fransman sluit een vergelijkbare move dan ook uit, hij wordt geciteerd door Motorsport Week: "Heel veel mensen hebben mij gevraagd of ik terug zou komen. Ik zou dat dus niet doen. Ik ben heel erg op mijn plek in Amerika, ik ben op mijn plek in de Indycar. Het is zo vet dat ik elk weekend de kans krijg om de race te winnen. Ik heb een prachtige loopbaan gehad in de Formule 1, alle races liggen achter mij en het is een enorm onderdeel van mijn leven."

Blij

Grosjean is wel blij voor zijn voormalige teammaatje Magnussen. Het duo vocht jarenlang een strijd uit bij Haas en dat ging niet zonder slag of stoot. "Ik denk dat het geweldig is, ik ben zo blij voor Kevin. Hij is een fantastische gozer. We hadden het niet altijd gezellig, we hadden allebei een andere blik op hoe je om moet gaan met teamgenoten. We raakten elkaar een paar keer en we hebben besproken hoe het is om teamgenootjes te zijn. Vanaf dat moment verliep alles goed."