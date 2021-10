F1 Medical Car-team ontbreekt door corona

Corona heeft weer toegeslagen in de Formule 1-wereld. Dit keer is er geen coureur besmet geraakt maar een ander vitaal tweetal. Het is namelijk zo dat zowel de bestuurder als de dokter van de medical car positief hebben getest op corona en daardoor het Turkse weekend moeten missen.

De Formule 1 moet het dit weekend dus stellen zonder Alan van der Merwe en dokter Ian Roberts. Het duo kreeg wereldwijde bekendheid nadat ze vorig jaar in Bahrein kordaat ingrepen bij de vuurbal-crash van Romain Grosjean. Het gerespecteerde duo moet nu een weekend missen, meldt RaceFans.

Van der Merwe en Roberts worden dit weekend vervangen door hun Formule E collega's. Formule E's safety car-bestuurder Bruno Correia zal de wagen besturen en de medische honneurs worden waargenomen door dokter Bruno Franceschini. In de safety car blijft alles hetzelfde, Bernd Mayländer is gewoon aanwezig.