Grosjean oneens met tijdstraf Alonso: "Laat ze gewoon racen"

Fernando Alonso kende afgelopen weekend een sterke kwalificatie in Canada. De Spaanse Alpine-coureur reed de tweede tijd en mocht de race vanaf de eerste startrij starten. In de race ging het allemaal echter niet volgens plan en uiteindelijk werd de Spaanse tweevoudig wereldkampioen als negende geklasseerd.

Alonso kampte op de zondag met motorproblemen waardoor hij de duels niet vol kon aangaan. De Spanjaard verdedigde in de slotfase zijn positie met alles wat hij in zich had. Zijn verdedigende acties tegenover de Alfa Romeo van Valtteri Bottas waren volgens de stewards niet volgens de regels. Hij zou hebben geslingerd op het rechte stuk en hij kreeg een vijf seconden tijdstraf.

Niet iedereen kon zich vinden in de straf die Alonso kreeg. Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean is het ermee oneens en hij is fel in zijn analyse op zijn YouTube-kanaal: "Ik ben het echt volledig oneens met die straf voor Alonso. Hij verdiende hem niet voor slingeren. Dat rechte stuk is niet eens recht, dus hoe kan je rechtdoor gaan? Laat ze gewoon racen. Wiel aan wiel gevechten zijn goed om te zien. Je moet daar wel limieten aanstellen maar ik zag niet verkeerds. Ik denk dat het mooie duels waren en het was leuk om te zien."