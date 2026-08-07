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F1Grand Prix van Las Vegas 2023

Grand Prix van Las Vegas 2023
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  • Camera-
  • Fotogrootte3461x5185 px
  • Brandpuntsafstand-
  • Diafragma-
  • Sluitertijd-
  • Datum18 nov 2023

Formula One World Championship The podium (L to R): Charles Leclerc (MON) Ferrari, second; Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing, race winner; Francesco Laus, Red Bull Racing Senior Tyre Simulation Engineer; Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing, third. 18.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 22, Las Vegas Grand Prix, Las Vegas, Nevada, USA, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Las Vegas Grand Prix - Race Day - Las Vegas, Nevada, USA XPB Images Las Vegas USA Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Las Vegas

  • Max Verstappen
  • Ferrari
  • Red Bull Racing
  • Sergio Perez
  • Charles Leclerc