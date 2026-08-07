F1Grand Prix van Las Vegas 2023

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- Datum18 nov 2023
Formula One World Championship
The podium (L to R): Charles Leclerc (MON) Ferrari, second; Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing, race winner; Francesco Laus, Red Bull Racing Senior Tyre Simulation Engineer; Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing, third.
18.11.2023. Formula 1 World Championship, Rd 22, Las Vegas Grand Prix, Las Vegas, Nevada, USA, Race Day.
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Motor Racing - Formula One World Championship - Las Vegas Grand Prix - Race Day - Las Vegas, Nevada, USA
XPB Images
Las Vegas
USA
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