Romain Grosjean had de overwinning voor het grijpen tijdens de Grand Prix in St. Petersburg, Florida. Maar afgelopen zondag eindigde het in een tranendal na een clash met Scott McLaughlin.



De IndyCar heeft deze epische strijd voor de koppositie opnieuw in beeld gebracht met de bijbehorende boordradio's en wat opzwepende muziek. Op het radioverkeer is duidelijk een zwaar teleurgestelde Grosjean te horen na het incident met zijn opponent. De piepjes vliegen om de oren.