Foto verbrande helm Grosjean duikt op

Aankomend weekend staat de seizoensopener op het programma. De heren coureurs zullen hun seizoen aftrappen met de Grand Prix van Bahrein. De race is inmiddels een vast onderdeel van de Formule 1-kalender maar niet elke race staat om positieve redenen in ieder geheugen gegrift.

De editie van 2020 werd opgeschrikt door de bizarre vuurbalcrash van Romain Grosjean. De Fransman crashte keihard in zijn Haas en zijn wagen veranderde in een enorme vuurbal. Wonder boven wonder kon Grosjean zich bevrijden uit het wrak. Nu is er een foto opgedoken van de helm die Grosjean toen droeg. Het is duidelijk dat de helm zwaar beschadigd is geraakt bij de klap.