Romain Grosjean: "Michael Masi nam de juiste beslissing in Abu Dhabi"

Oud Formule 1-coureur Romain Grosjean heeft het opgenomen voor de onder vuur liggende wedstrijdleider Michael Masi. De Fransman, tegenwoordig actief in de IndyCar Series, is van mening dat Masi juist heeft gehandeld bij de seizoensfinale in Abu Dhabi. Na een late safety car-periode op Yas Marina Circuit viel de beslissing in het kampioenschap in de laatste ronde van de laatste race, in het voordeel van Max Verstappen.

De manier waarop die safety car-periode ten einde kwam, zette bij Mercedes en Lewis Hamilton(-fans) veel kwaad bloed. Grosjean vond de zinderende ontknoping daarentegen prachtig. "Het was fantastisch. Het was opwindend, mijn hart ging tekeer. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Het was gek geweest als ze de achterliggers niet tussen Lewis en Max weg hadden gehaald. Aan de andere kant begrijp ik dat Hamilton teleurgesteld is door deze uitkomst."

"Voor televisiekijkers en toeschouwers nam Michael Masi echter de enige juiste beslissing", vervolgt Grosjean. "Het mocht niet onder de safety car eindigen, dat zou verkeerd zijn geweest. Ik was meer op de hand van Lewis dan Max en zag dat de titel door zijn vingers glippen. Mercedes heeft in het laatste deel van het seizoen geweldig werk geleverd. Maar het was cool dat deze twee gasten in een rechtstreeks duel mochten bepalen wie er kampioen zou worden."

"Men schept nu een verkeerd beeld dat het kampioenschap in die laatste ronde is beslist. Het seizoen ging over 22 Grands Prix. Als je kijkt naar het volledige jaar, Max had een klapband in Bakoe, Valtteri Bottas ramde hem in Hongarije en dan heb je Silverstone nog. Neem je de punten die hij buiten zijn schuld om verloor, dan verdiende hij de titel meer dan Lewis. Hamilton verdiende het in Abu Dhabi meer, maar hij heeft gewoon pech gehad zoals Max eerder in het seizoen pech heeft gehad. Als fan vond ik die laatste ronde geweldig en ontzettend spannend", aldus Grosjean.