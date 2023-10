Grosjean maakt eerste meters in Lamborghini Hypercar

De bekende Italiaanse autofabrikant Lamborghini is hard bezig met de voorbereidingen op hun debuut in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship. De wagen wordt uitgebreid getest en de aangewezen coureurs maken veel meters, ook Romain Grosjean heeft nu zijn eerste rondjes gereden in de wagen.

Lamborghini gaat vanaf volgend seizoen deelnemen aan het WEC en het IMSA met de SC63. De Italianen gaan samenwerken met het team van Iron Lynx en inmiddels hebben ze alweer een aantal testdagen achter de rug. Deze week werd er getest op het circuit van Almeria in Spanje. Voormalig Formule 1-coureur Grosjean maakte daar zijn eerste meters in de Hypercar, ook Andrea Caldarelli kwam in actie.

Lamborghini Iron Lynx continued the development of its SC63 LMDh challenger this week, completing a productive three-day test at the Circuito de Almería in Spain!



The test also marked the debut of @RGrosjean at the wheel of the SC63, alongside driver @andreacalda pic.twitter.com/WjzVPe7eVy