Grosjean ziet één minpunt van Verstappens successeizoen

Max Verstappen kende afgelopen jaar een zeer succesvol seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd met overmacht wereldkampioen en verbrak tevens meerdere records. Romain Grosjean is van mening dat Verstappen nagenoeg perfect presteerde, hij zag Verstappen één foutje maakte.

Verstappen prolongeerde in 2022 zijn wereldtitel al tijdens het Japanse Grand Prix-weekend op het verregende circuit van Suzuka. De Nederlander won in totaal vijftien Grands Prix en verbrak daarmee het record van de meeste zeges in één jaar. Ook pakte Verstappen de meeste WK-punten in één jaar. Hij was oppermachtig en kreeg na afloop veel positieve reacties van kenners en oud-coureurs.

Ook voormalig Formule 1-coureur en huidige Indycar-coureur Romain Grosjean genoot van de successen van Verstappen. De Franse coureur zag echter één puntje van kritiek, in de podcast van Motorsport Magazine sprak hij zich uit: "Ik denk dat het één van de beste individuele seizoenen in de Formule 1 was. Het was voor 99 procent echt perfect! Die procent die hij nog mist, dat is het incident in Brazilië. Hij maakte daar de verkeerde keuze. Voor de rest kan je echter niets over hem zeggen."