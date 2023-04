Kirkwood wint eerste IndyCar-race in Long Beach na spannend slot

Kyle Kirkwood heeft de 49ste editie van de stratenraceklassieker in Long Beach op zijn naam geschreven. De Andretti-coureur moest voor zijn eerste zege uit zijn IndyCar-carrière hard voor werken. Teamgenoot Romain Grosjean werd vlak achter hem tweede, gevolgd door Marcus Ericsson die op het einde nog akelig dichtbij kwam.

Rinus VeeKay was voornamelijk buiten de top tien in actie, maar moest uitvallen met problemen met de brandstoftoevoer.

Samenvatting

Kirkwood vanaf pole behield de leiding voor Ericsson en Grosjean. Newgarden en Palou volgden.

Street courses geeft garantie op brokken neutralisaties. Na de start was het gelijk raak met Heilo Catroneves wat zorgde voor de eerste Safety Car. In ronde zeven van totaal 85 reed Callum Ilott zijn rechtervoorband aan gort.

Veel gebeurde er niet, behalve een positiewisseling tussen Grosjean en Newgarden voor P3. Kirkwood had ondertussen aan kop een klein gaatje geslagen naar IndyCar.

In ronde 20 werd de boel wakker geschud nadat zesvoudig kampioen Dixon de bandenstapels in knalde in een stevig duel met O'Ward. Een tweede neutralisatie tot gevolg.

Bij het heropening van de pitstraat dook bijna iedereen naar binnen en dat ging er hectisch aan toe tussen Kirkwood en Newgarden, die naar P2 opschoof ten faveure van Ericsson.

Debutant Canapino reed plots aan de leiding omdat hij niet naar binnen ging en gaf zichzelf wat air time. Daarachter gebeurde vanalles. O'Ward op zijn zachte band wilde rap naar voren. De eerste inhaalpoging op Grosjean voor P4 lukte, maar daarna werd de Mexicaan in de McLaren te enthousiast en knalde bijna Kirkwood - die net P2 verloor aan Newgarden - van de baan. Ericsson werd kind van de rekening en verloor tijd en posities omdat de Zweed O'Ward moest ontwijken.

Canapino kon zijn leidende positie niet behouden. Hierdoor schoof de kop weer een plaatsje op. Daarmee was Newgarden, winnaar van 2022 op dit befaamde parcours, de nieuwe leider van de wedstrijd.

Newgarden reed op de zachte band, maar het rubber had steeds minder grip. Kirkwood kroop op de harde band weer op de staart van de Penske-rijder en tweevoudig kampioen, echter kon de Amerikaan nog niet passeren. In de tussentijd pakte Ericsson P4 af van Herta, die daarna snel naar binnen ging voor nieuwe sloffen.

In ronde 52 begon Newgarden de pitstopsdans. Kirkwood reed door en Grosjean counterde meteen in lap 53 en kwam voor Newgarden terecht. Kirkwood kwam daarna naar binnen en pakte gemakkelijk de kop terug die hij eerder moest afstaan.

Newgarden kon geen tempo maken en verloor terrein. Ook Ericsson en Herta gingen de Penske-rijder voorbij en het podium leek uit zicht voor de Amerikaan.

Kirkwood had Grosjean in zijn kielzog op een seconde. In de laatste tien ronden kon de talentvolle Amerikaan een groter gat slaan en gaf die voorsprong ook niet meer uit handen ondanks dat Grosjean en Ericsson hem op de hielen zaten.

Ericsson neemt door P3 de leiding over in het kampioenschap.