Indycar-collega kritisch op Grosjean: "Oude aap leer je geen kunstjes"

De Formule 1-loopbaan van Romain Grosjean kwam in 2020 ten einde. Zijn vuurbal-crash in Bahrein was zijn laatste moment in de koningsklasse van de autosport. Na zijn Formule 1-jaren trok de Fransman naar de Verenigde Staten om daar in de Indycar te gaan rijden, zijn nieuwe loopbaan verloopt vooralsnog voorspoedig.

Toch is Grosjean in Amerika ook nog altijd zichzelf. De Fransman stond in de Formule 1 bekend om zijn soms bizarre crashes. In 2012 ging hij zelfs zóver dat hij een race werd geschorst. Hij moest de Italiaanse Grand Prix missen nadat hij een absurde startcrash had veroorzaakt in België. Ook in het vervolg van zijn loopbaan was hij soms betrokken bij bijzondere klappers.

Divebomb

Dat Grosjean een nogal bedenkelijke naam heeft op het gebied van crashen weet men ook in Amerika. In de Indycar haalde hij afgelopen weekend in Alabama weer wat fratsen uit, tot frustratie van zijn collega's. Graham Rahal was tegenover Amerikaanse media niet te spreken over Grosjean: "Ik den dat het nogal duidelijk is als je naar de beelden vanuit de auto kijkt. Ik wist zeker dat Romain ging divebomben, ze hadden me van te voren al gewaarschuwd dat hij dit soort dingen doet."

Oude aap

Rahal heeft zich verdiept in het verleden van Grosjean, hij weet dan ook dat de Fransman bekend stond om zijn overenthousiaste klappers. Rahal is dan ook niet bepaald positief over zijn Franse collega: "Een andere coureur zei tegen mij, een oude aap leer je geen nieuwe kunstjes meer. Het is zijn reputatie na zijn loopbaan in Europa. We ondervinden die reputatie nu ook hier."