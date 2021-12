Grosjean wilde er zelf de brui aangeven: "Ik dacht er is niets mogelijk was met deze auto"

Romain Grosjean nam vorig jaar na zijn inferno-crash in Bahrein afscheid van de Formule 1. De voormalig Haas-coureur zocht zijn heil in Amerika en is nu uitgegroeid tot een gerespecteerd IndyCar-coureur. Zijn afscheid van de koningsklasse van de autosport was vorig jaar al snel duidelijk en de Fransman had er geen problemen mee.

Zijn laatste jaar in de Formule 1 was zeker geen succesnummer. Zijn Haas was niet vooruit te branden en punten waren vrijwel altijd zo goed als onmogelijk. Zijn Formule 1-loopbaan leek als een nachtkaars uit te gaan maar eindigde met een vuurbal in Bahrein.

Eerste training

Grosjean was er zelf al veel eerder goed klaar mee. In de podcast My Big Break spreekt hij zich uit: "Ik was er al klaar mee bij de eerste race in 2020. We hadden vier maanden lang niet getest en we gingen naar buiten voor de eerste training. Na één rondje gingen de rem kapot in bocht 3 en in de race gingen ze weer kapot. Ik dacht, dit team gaat nergens heen, er is niets mogelijk met deze auto."

Telefoontje

De Fransman wilde er zelf de stekker uit trekken. Maar het verhaal nam een bijzondere wending: "Ik zat precies hier met mijn vrouw te praten en ik vertelde haar dat ik niet doorging bij Haas. Toen ik dat had uitgesproken belde Günther (Steiner, red.) en zei hij dat hij geld nodig had. Hij had pay drivers nodig maar ik was wel klaar met de Formule 1."