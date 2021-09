Langverwachte Mercedes-test Grosjean nog niet van de baan

Toen het duidelijk werd dat Romain Grosjean na zijn zware crash in Bahrein niet meer zou terugkeren in de Formule 1 kreeg hij gelijk een test aangeboden. Niet zomaar door een team maar door de kampioensformatie van Mercedes.

De test van de Fransman zou in eerst instantie op Paul Ricard zijn. Grosjean mocht dan ook tijdens de Franse Grand Prix wat demorondjes rijden. Doordat de race werd verschoven en daardoor in de clinch kwam met Grosjeans Indycar kalender kwam het er niet van.

Het was geruime tijd stil omtrent de Mercedes-test van de voormalig Formule 1-coureur. Het was vooral de vraag of de test wel zou komen. Maar nu is er nieuws en lijkt het erop dat Grosjean nog eventjes moet wachten. Tegenover Crash.net liet een Mercedes-woordvoerder weten dat de test er echt komt: "We hebben nog geen datum. September was een mogelijkheid maar is dat niet meer. Dus mogelijk verschuift het naar 2022, maar het gaat zeker gebeuren." Het is mooi voor Grosjean dat zijn Formule 1-afscheid er toch op zo'n manier zal komen. Momenteel is de Fransman actief in de Indycars in Amerika.