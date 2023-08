Dat IndyCar er hard aan toe gaat, bewees Josef Newgarden vorig jaar in Nashville. Tijdens de wedstrijd zag de Amerikaan een opening bij voormalig F1-coureur Romain Grosjean en twijfelde geen moment om in te halen.

In de nauwe bocht gingen ze wiel aan wiel en raakten elkaar. Grosjean moest dat bekopen met een DNF en bleef vol verbijstering achter.

“Welcome to @IndyCar. It gets tight.”



Last year, @josefnewgarden and @RGrosjean tangled in the @MusicCityGP. pic.twitter.com/tggaWAUqkI