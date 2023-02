"Uitgebrande Haas van Grosjean te zien bij expositie in Madrid"

Op zondag 29 november 2020 hield de Formule 1-wereld collectief haar adem in. Tijdens de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein was toenmalig Haas-coureur Romain Grosjean onzacht in aanraking gekomen met de AlphaTauri van Daniil Kvyat, waarop hij richting de vangrail werd geschoten. De klap was zo hard, dat Grosjeans Haas in tweeën brak en de Fransman bekneld raakte ín de baanafzetting. Tot overmaat van ramp vloog het wrak in brand.

Achtentwintig seconden lang zat Grosjean vast in het inferno en menigeen vreesde voor het leven van de tienvoudig podiumfinisher. Als door een wonder echter wist de Fransman op eigen kracht uit het brandende wrak te klauteren. Nadien bleken enkel zijn handen flink verbrand. Met dank aan de veiligheidsvoorschriften die tegenwoordig gelden in de Formule 1, wist Grosjean het er levend van af te brengen. De halo speelde daarbij een vitale rol. Zonder het hulpmiddel was RoGro waarschijnlijk zijn hoofd verloren door de klap.

De beelden staan op ieders netvlies gegrift, maar de fysieke wagen kan binnenkort ook worden aanschouwd. Vanaf 24 maart aanstaande wordt de uitgebrande VF-20 van Grosjean namelijk tentoongesteld in de Spaanse hoofdstad Madrid. De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door Formula 1 Exhibition, een officiële zijtak van de Formule 1-organisatie. F1 Exhibition spreekt in een aankondigingsvideo haar nadrukkelijke dank uit richting Grosjean en Haas-teambaas Guenther Steiner, wat doet vermoeden dat het tweetal een aandeel heeft in het mogelijk maken van de expositie.

Na zijn zware crash heeft Grosjean nooit meer in de Formule 1 gereden: de Bahreinse Grand Prix en de vlammenzee die hij meemaakte, bleek diens laatste deelname aan een wedstrijd in de koningsklasse. Wel was er een kans om in de Mercedes F1-wagen plaats te nemen, maar dat kon telkens niet doorgaan wegens wereldwijde inreismaatregelen. De Fransman is 2021 uitgeweken naar de IndyCar Series, waarin hij tegenwoordig voor Andretti Autosport rijdt. Komend jaar gaat Grosjean zijn derde seizoen op het hoogste Amerikaanse openwielniveau tegemoet. Voor volgend jaar heeft de Fransman reeds een plan in het World Endurance Championship: hij is namelijk als officiële fabriekscoureur van het Lamborghini-Hypercarproject aangewezen.