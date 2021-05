ACHTERGROND: Rinus van Kalmthout toont met zijn sensationele winst in IndyCar Series bizarre overeenkomsten met Max Verstappen

Rinus VeeKay zet na zijn eerste GP-overwinning in de IndyCars de nieuwste trend voort in de IndyCar: die van de wisseling van de wacht. Een groep jonge racetalenten bereikt de top van de Amerikaanse racerij en weet dit jaar hun eerste Grand Prix te winnen in de hoogste Amerikaanse autosport-klasse. Rinus van Kalmthout toont met zijn sensationele winst een aantal opmerkelijke overeenkomsten met Max Verstappen.

When I was a kid, I wouldn’t have thought to say on my 20th: I’M AN INDYCAR RACE WINNER! pic.twitter.com/iTcM4gnQIT — Rinus VeeKay (@rinusveekay) May 15, 2021

We moeten het even over het getal 33 hebben

Opmerkelijk of toevallige feitjes: Van Kalmthout voerde het veld 33 ronden aan voordat hij wint in de IndyCar Series, op de dag af precies vijf jaar na Max Verstappen's eerste F1-overwinning. 33 ronden dus, voor de winst. Laat 33 nu ook juist een bekend getal zijn voor Max Verstappen: het is het racenummer waarmee de jonge Limburger rond rijdt in de Formule 1.

Like standing with an Oscar: no one is waiting for the “thank you speech”. But @ECRIndy and @TeamChevy, thank you for this amazing car and effort. And @JumboSupermarkt and @BasicFitNL: I’m so grateful. Thank you. pic.twitter.com/gavP97qTbF — Rinus VeeKay (@rinusveekay) May 15, 2021

Tranen van geluk

Terug naar de IndyCars: 'Onze' Rinus van Kalmthout finishte eerder dit seizoen als zesde, negende, twintigste en negende. De jonge racewinnaar in de IndyCar was dan ook tot tranen geroerd nadat hij op het hoogste treetje van het podium mocht klimmen zaterdagavond.

Perfecte dag

Rinus van Kalmthout zei na zijn overwinning: "Dit was voor ons de perfecte dag", liet de jonge Nederlander glunderend weten. "Ik wist dat onze auto op dit circuit heel snel kon zijn. Het is geweldig dat we hier hebben gewonnen."

Bewuste keuze voor Amerikaanse racerij

De 20-jarige koos voor een loopbaan in de Amerikaanse racerij en gooit daarbij hoge ogen. Nu hij ook zijn eerste race weet te winnen in IndyCar tijdens de road course GMR Grand Prix op de Indianapolis Motor Speedway schaart hij zich bij de aller grootsten op de Amerikaanse ovals en diverse circuits.

Trend: jonge generatie doet oudjes verbleken

De coureur uit Hoofddorp is de derde Indy-coureur in vijf races tijd die dit jaar zijn eerste raceoverwinning binnen sleept in de IndyCar Series. Het is voor het eerst sinds 2013 dat zoiets op dit punt in een raceseizoen voorkomt. Dit seizoen pakten ook Alex Palou, Colton Herta en Pato O'Ward hun eerste zege in de IndyCars, zij zijn allen 24 jaar of jonger.

Sensationeel en met wereldse klasse

Daarmee tekent de zege van Veekay dan ook de wisseling van de wacht in de hoogste raceklasse van 'the worlds greatest country'. Wat betreft de veteranen en 'oudjes' in de IndyCar, wist alleen Scott Dixon nog maar een overwinning op zijn naam te schrijven dit jaar. Dixon is zesvoudig wereldkampioen.

Grosjean herrijst op ongekende wijze

'VeeKay' startte de race van de zevende plek en wist Grosjean voor te blijven. De Franse coureur ontsnapte vorig jaar in Bahrein aan de dood tijdens zijn laatste Formule 1 Grand Prix voor HaasF1. Grosjean startte vanaf pole nadat hij verrassend de snelste was in de kwalificatie. De overwinning van de Noord-Hollandse 20-jarige coureur is dan ook sensationeel te noemen, zoals ook de poleposition en überhaupt een tweede plaats voor Romain Grosjean kan worden genoemd.

We moeten het ook even over het getal 44 hebben

Grosjean's tweede plaats is eveneens ongekend en sensationeel te noemen. Grosjean wist 44 ronden aan de leiding van de race te blijven, terwijl hij na zijn verschrikkelijke ongeluk in Bahrein vorig jaar de laatste races van het jaar moest missen vanwege meerdere brandwonden aan zijn handen. 44 ronden lag Grosjean dus aan de leiding van de race. 44, wiens racenummer was dat ook alweer in de Formule 1?

Inderdaad, 44 is het racenummer van veteraan Lewis Hamilton. Zijn het toevallige, grappige of opmerkelijke feitjes op het moment dat je het hebt over de wisseling van de wacht en de opkomst van de jonge generatie? Een nuchtere persoon haalt wellicht de schouders op, een bijgelovige zal hierin wellicht hogere machten aan het werk zien, wie zal het zeggen. Om de cirkel rond te maken: later dit jaar mag Gorsjean rondom de Grand Prix van Frankrijk plaatsnemen in een oude Mercedes van Lewis Hamilton. Grosjean zal naast een testdag ook wat demonstraties rijden in de 'oude' Mercedes uit 2019.

Het zelfvertrouwen van Veekay is vastberaden en realistisch

Terug naar Rinus van Kalmthout. Rinus 'Veekay' had zijn eerste overwinning na de kwalificatie al min of meer gepland. Je zou het enorme vastberadenheid en realistisch zelfvertrouwen kunnen noemen als je zijn woorden na de kwalificatie nog eens terug leest. Rinus schreef toen namelijk vol zelfvertrouwen via Twitter: "Ik moet zes auto's passeren om te winnen. Ik heb voor grotere uitdagingen gestaan".

Van Kalmthout werd vorig jaar tijdens zijn debuutseizoen in de IndyCar veertiende algemeen. Daarmee was hij de beste debutant van 2020. 2021 kan dan ook nog wel eens een nog bijzonderder seizoen worden in de IndyCar Series, zeker nu ook Romain Grosjean herrijst en zijn loopbaan een tweede leven geeft in de IndyCar Series.

Gebroken vinger

In april ging het nog mis met Rinus van Kalmthout; toen brak hij zijn vinger na een crash tijdens een test. In ruim een maand tijd weet hij zich flink te herpakken door deze sensationele winst in Indianapolis. Voor het team Ed Carpenter Racing was het de eerste zege sinds 2016.