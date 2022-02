Grosjean lovend over Andretti: "Fabriek beter dan bij sommige F1-teams"

Afgelopen weekend kwam er groot nieuws naar buiten vanuit Amerika. Het team van Andretti heeft namelijk nog steeds verregaande interesse in de Formule 1. Michael Andretti heeft volgens zijn vader Mario een startbewijs aangevraagd voor 2024 bij de FIA, de autosportfederatie lijkt echter niet zo happig te zijn.

Afgelopen jaar leek de Amerikaanse renstal van de legendarische renstal de sport al te gaan betreden. Men was in gesprek met het team van Sauber om het team over te nemen. Alle seinen stonden lange tijd op groen maar op het allerlaatste moment kwam er toch een kink in de kabel en ging het feestje niet door. Het was een bittere teleurstelling voor de Amerikanen.

Infrastructuur

Nu willen ze dus een poging gaan wagen met een eigen team. Het is nog niet duidelijk of er witte rook komt maar de geluiden over de ploeg zijn positief. Romain Grosjean rijdt aankomend seizoen voor het team in de Indycars. De Fransman heeft jarenlang in de Formule 1 gereden en hij kan de zaken dan ook goed vergelijken. Tegenover The Race is hij positief: "Vanaf het eerste moment dat ik Andretti bezocht stond ik perplex. Door de fabriek, door alles. De fabriek is beter dan ik heb gezien bij sommige teams in de Formule 1, qua infrastructuur dan."

Details

Het lijkt er in ieder geval op dat Grosjean niet betrokken is bij het mogelijke Formule 1-project. De Fransman weet namelijk niet meer dan de rest van de wereld. Hij spreekt zich er over uit op zeer duidelijke wijze. "Ik wist dat Michael Andretti dingen probeerde bij Sauber en ik heb daarnaast ook hetzelfde nieuws gelezen als iedereen. Maar ik kan echter niet meer details met iedereen delen."