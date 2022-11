Grosjean bewondert rijstijl van Verstappen

Max Verstappen is bezig met een seizoen vol bizarre records. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur pakte afgelopen weekend het record van de meeste zeges in één seizoen. Verstappen oogst veel lof en ook Romain Grosjean is enorm onder de indruk, hij ziet Verstappen rijden zoals hij graag ziet.

Verstappen maakt dit seizoen enorm veel indruk in de koningsklasse van de autosport. In Mexico won hij zijn veertiende Grand Prix van het seizoen, hiermee verbrak hij het record dat in handen was van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Verstappen is tevens al lang en breed de wereldkampioen, in Japan prolongeerde hij al zijn wereldtitel.

Bewonder

Voormalig Formule 1-coureur en huidig Indycar-coureur Romain Grosjean is enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. In het Sky Sports-programma Any Driven Monday steekt de Fransman de loftrompet af: "Sinds hij wereldkampioen is heeft hij er allemaal meer vrede mee. Hij rijdt tegenwoordig simpelweg zoals hij rijdt. Het is een bepaalde manier waar ik echt van houd en die ik bewonder. Hij blijft nu meer binnen de limiet dan hij in het verleden deed."

Prachtige gevechten

Grosjean vocht in de begindagen van Verstappens loopbaan een paar gevechten uit met de Nederlander. Na Verstappens promotie naar Red Bull was hij uit met de pret. "Met de Haas kregen we nooit echt de kans om tegen dat team te vechten. We zijn een paar keer bij elkaar in de buurt geweest en toen hadden we prachtige gevechten. Max is echt zeer indrukwekkend in de Formule 1. Het wereldkampioenschap heeft hem goed gedaan."