Groot litteken op linkerhand herinnert Romain Grosjean aan vuurzee

Romain Grosjean boekte afgelopen weekend zijn eerste grote successen in de IndyCar Series. De Fransman veroverde zijn eerste pole position in meer dan tien jaar en in de race moest hij alleen Rinus van Kalmthout voor zich dulden. Tijdens de podiumceremonie toonde Grosjean ook weer eens zijn gehavende linkerhand, waar een groot litteken hem voor altijd zal herinneren aan de vuurzee die hij vorig seizoen in de Grand Prix van Bahrein overleefde. Met die hand mocht hij dit weekend weer eens een trofee de lucht in tillen.

Cette main, que j’aime tant...

Cette main que je connais par cœur. Elle porte son alliance; tient le trophée.

Cette main, à la chair tatouée par la résilience.