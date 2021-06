Oud Haas-coureur Kevin Magnussen bloeit volledig op in USA waar hij weer wint: " Dat miste ik echt in F1"

Kevin Magnussen had acht jaar geen overwinning behaald toen hij aan het einde van vorig seizoen zijn Formule 1-stoeltje bij Haas verloor.

Rondhangen om te te hopen dat je een keer mag rijden voor een ander team dat niet in staat is om te strijden voor overwinningen, dat leek Kevin Magnussen ook niets.. helemaal niet aantrekkelijk.

Magnussen: “Als ik een Mercedes of een Red Bull kreeg aangeboden, zou ik geen nee zeggen. Ik denk niet dat veel coureurs dat zouden doen, maar dat gaat niet gebeuren", zei Magnussen.

De Deense coureur zocht buiten de Formule 1 ander race werk. Nadat hij sportwagens van Chip Ganassi Racing bestuurde kreeg de nieuwe teambaas waar hij het altijd over heeft als hij zegt: "I like winner".

Afgelopen weekend wist Magnussen samen met 'onze' Renger van der Zande te winnen. En daar hij was Magnussen wel aan toe, na jaren achteraan het F1-veld meerijden in de Haas.

Magnussen en Renger van der Zande behaalden afgelopen weekend de eerste overwinning voor het team tijdens de IMSA-race in Detroit, uren nadat Marcus Ericsson zijn eerste IndyCar-overwinning behaalde.

Magnussen: "Als jong kind groei je op met de wetenschap dat je races moet winnen om verder te komen en als je de niveaus naar de F1 opklimt, als dat je doel is, raak je eraan gewend om races te winnen omdat je het verwacht", zei Magnussen.

"Je moet in precies de juiste situatie zijn om in de Formule 1 te winnen, dus je weet na een tijdje dat je uiteindelijk geen kans maakt om te winnen, wat je ook doet of het nu motorsport of schaken is, je wilt winnen. Toen ik hier kwam, wist ik dat toen ik me aanmeldde bij Chip Ganassi, ik een kans zou maken om races te winnen. Het is leuker dan alles wat ik de afgelopen tijd heb gedaan. paar jaar."

Een zelfde soort heropleving maakte Romain Grosjean vorig jaar mee. die van voormalig Haas-teamgenoot Romain Grosjean. Grosjean verhuisde naar de IndyCar en heeft niet achterom gekeken naar F1.

Grosjean en Magnussen hebben elkaar ontmoet in Detroit tijdens de IndyCar-IMSA doubleheader.

Voorheen hadden ze altijd de auto van Haas overeen: nu kunnen de heren elkaar goed begrijpen nu zij allebei weer realistisch kunnen dromen en knokken voor een overwinning.

"Ik heb het racen met de doel om te winnen', zei Magnussen. "Dit jaar herinnert het gevoel dat ik naar races ga me een beetje aan hoe het was voor de Formule 1. Ik heb dat gevoel een beetje gemist. Daar ben ik super blij mee en ik heb geweldige ervaringen gehad. Dat gezegd hebbende, Ik voel een frisse motivatie en ik heb het gevoel dat het weer leuk is”, zo laat de fluitende Magnussen weten..