Lewis Hamilton hoopt dat duistere periode achter hem ligt: "Ik voel mij goed"

Lewis Hamilton hoopt dat de ellende nu achter de rug is voor hem en zijn team. In Monaco en Bakoe worstelden Bottas en Hamilton en faalde het team van Mercedes afzichtelijk.

Vooraf aan de Formule 1 Grand Prix van Frankrijk zegt Lewis Hamilton: "Ik voel mij goed."

Hij kijkt terug op wat volgens zijn teambaas Toto Wolff "de meest moeilijke weken ooit" waren voor het F1-team van Mercedes.

Lewis Hamilton wordt geciteerd door straitstimes.com: "Ik voel mij goed, maar ik weet zeker dat Mercedes heel sterk terug zal zijn op de 'normale' circuits. Wij moeten ons best blijven doen en wij blijven ons ontwikkelen tot het uiterste, want het is nooit genoeg."

Hamilton won tot nu toe drie van de zes races, maar daarnaast maakte hij ook grote fouten onder hoge druk, waardoor hij nu Max Verstappen voor zich ziet ziet in de strijd om het wereldkampioenschap. De verschillen tussen Hamilton en Verstappen zijn klein dit jaar, Verstappen staat slechts vier punten voor op de zevenvoudig wereldkampioen.

Today was a humbling experience. We worked so hard to put ourselves back in the top 10 today after a rocky week here in Baku. We gave it our all today and a small error caused the brakes to switch off. Sorry to the team, we’ll come back stronger for the next race 🙏🏾 pic.twitter.com/oHy75S07L3 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 6, 2021

Lewis Hamilton zegt nu vooraf aan de Franse Formule 1 Grand Prix op Paul Ricard dat hij veel vertrouwen in het team van Mercedes heeft.

Lewis Hamilton: "Tot zover ging het seizoen redelijk goed voor ons maar wij mogen niet vergeten dat er nog heel veel races voor ons liggen."

Op zijn sociale kanalen zegt Lewis vooral naar de toekomst te willen kijken: te beginnen met de F1 race op Franse bodem.

There is nothing we can do about the past but learn. We rise each day to a new opportunity and chance to be better than the day before. I for one am driven, more focused than ever and looking forward! We win and we lose together, we can do anything we put our mind to! pic.twitter.com/kr3N0NHf9Y — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 7, 2021

Mercedes tot nu toe onverslaanbaar op Paul Ricard

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar mocht dat wel het geval zijn dan zat Lewis Hamilton gebakken. Hij heeft op Paul Ricard nog altijd weten te winnen. In zowel 2018 als 2019 wist hij pole position te trainen en reed hij wellicht makkelijker naar de overwinning, dan dit jaar gezien de snelheid van Max Verstappen.

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn in bloedvorm en hebben hun zinnen gezet op het winnen van de titel dit jaar. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat Hamilton en Verstappen elkaar weer zullen treffen aan het front in F1.

Onacceptabel

De afgelopen weken waren verschrikkelijk, vertelt teambaas Toto Wolff: "Het waren de meest moeilijke weken die ik ooit heb gekend en nu moeten wij zeker zijn dat we strijd kunnen leveren en weten te scoren voor kampioenschap. Wij kunnen geen punten verliezen zoals we dat hebben gedaan. Dat is gewoon niet acceptabel."

Toto Wolff: "Allerlei zaken verlopen nu heel moeizaam en gaan niet zo soepeltjes als wij dat de afgelopen jaren hebben meegemaakt. In zo'n close en intens gevecht om de titel, moeten wij gewoon een auto leveren waarmee elke race onze coureurs het vertrouwen kunnen hebben en zodat ze tot de limiet kunnen gaan."

Het team, maar ook de coureurs zullen hun zelfvertrouwen, vertrouwen in elkaar en het vertrouwen in de auto weer moeten hervinden om snel te kunnen zijn.

Valtteri Botas wilde graag na de drie achtereenvolgende Grands Prix van deze weken beginnen met zijn contractbesprekingen voor volgend jaar, aangezien hij nog geen zekerheid heeft. De geruchten worden heviger en heviger dat hij plaats zou moeten maken voor de Britse George Russell die tijdens een invalbeurt bij afwezigheid van Lewis Hamilton vorig jaar bijna een race won voor Mercedes. Wellicht dat het de druk er bij Bottas extra bovenop zet.

Ook Lewis Hamilton zal zijn zelfvertrouwen weer moeten aanspreken na het 'vingerprobleem' waarmee hij een beschamende zestiende plaats veroverde achter Nikita Mazepin tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe.

"Vernederende ervaring"

Hamilton vertelde na die race het een 'vernederende ervaring' te vinden dat hij zich vergiste tijdens het remmen voor de eerste bocht na de herstart. Hij verzuimde de volle mep WK-punten te scoren die voor het grijpen lagen. Vanwege de klapband van Max Verstappen had Hamilton met een overwinning 15 punten voor kunnen staan op de Limburger. Lewis Hamilton komt er nu vier tekort te opzichte van Max Verstappen.

Of Hamilton zich zondag na de Grand Prix van Frankrijk nog altijd goed voelt, dat zal nog moeten blijken.