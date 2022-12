Grosjean verwacht dat Vasseur succesvol zal zijn bij Ferrari

Vorige week maakte het team van Ferrari bekend dat Frédéric Vasseur vanaf aankomende maand zal gaan fungeren als teambaas. De Fransman wordt de opvolger van de eerder opgestapte Mattia Binotto. Romain Grosjean verwacht dat de komst van Vasseur een schot in de roos zal zijn.

Vasseur fungeerde in de afgelopen jaren als teambaas van het team van Alfa Romeo. De Fransman werkte in de tijd samen met huidig Ferrari-coureur Charles Leclerc en hij staat bekend als een goede teambaas. De verwachtingen zijn dan ook hoog maar Vasseur zal wel het nodige werk moeten verrichten. Ferrari kampte dit jaar met de nodige betrouwbaarheidsproblemen en ging tevens de fout in met de tactiek.

Grote uitdaging

Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean is van mening dat de combinatie Vasseur en Ferrari zeer goed zal gaan fungeren. In gesprek met La Gazzetta dello Sport is Grosjean duidelijk: "Ferrari is een grote uitdaging voor iedereen. Ik ben er zeker van dat Fred deze taak aankan. Hij is heel erg goede vrienden met Charles Leclerc en dat zal goed zijn voor de sfeer. Hij kent ook Carlos Sainz heel erg goed."

Titelstrijd

Grosjean denkt dat Vasseur mogelijk voor nieuwe titels van Ferrari kan gaan zorgen. De huidige IndyCar-coureur denkt dat de Italiaanse renstal aankomend seizoen weer kan meevechten voor de zeges. Grosjean is daar dan ook nogal uitgesproken over: "Ferrari had dit jaar een heel erg goede auto. Ik denk dat Ferrari aankomend seizoen zijn zegje kan gaan doen in de strijd om de wereldtitel."