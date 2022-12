"Vasseur is een geboren vechter" – Grosjean

Frederic Vasseur maakte deel uit van het F1-silly season verhaal deze winterstop. De aankondiging van Mattia Binotto’s afscheid als teambaas van het F1-team van Ferrari ontketende een lawine onder de leiderschapsposities van de koningsklasse. Vasseur is door Ferrari aangewezen als de nieuwe leider van het legendarische team, het is een rol waar de Fransman zeker niet om werk verlegen zal zitten. Voormalig F1-coureur Romain Grosjean meent echter met vertrouwen uit te kijken hoe zijn voormalig teambaas Vasseur vorm zal gaan geven aan het team van Ferrari.

In de door Mattia Binotto’s achtergelaten ruimte bij Ferrari zal Frederic Vasseur instappen. De Fransman van oorsprong was in 2022 nog teambaas van het F1-team van Alfa Romeo; vanaf 2023 is hij de stuurman van Ferrari. Met een lange lijst van ervaring in de racewereld heeft de Scuderia een man uitgekozen die er meer dan klaar voor lijkt te zijn om het stuurloze schip richting de wereldtitel te bewegen. In 2022 was het Italiaanse team al even dichtbij; gedurende het afgelopen seizoen verminderde het zicht op het wereldkampioenschap echter beetje bij beetje, dit voornamelijk door strategische blunders. Het lijkt een flinke klus voor Vasseur om Ferrari de wereldtitel te kunnen garanderen.

Voormalig F1-coueur Romain Grosjean heeft in elk geval geen twijfel over Vasseur’s kunnen. Grosjean meent dat Ferrari’s verwachtingen 'voor iedereen een grote uitdaging zou zijn', maar gelooft dat Vasseur 'het in zich heeft'.

“Hij en Leclerc hebben een goede band, dit helpt de omgeving zeker, maar hij kent Sainz ook goed”, vertelt Grosjean tegenover La Gazzetta Dello Sport. "Ik heb het F3-kampioenschap van 2007 met zijn (Vasseur) team gewonnen en we hebben voor een lange tijd met elkaar gewerkt. Frederic Vasseur is een geboren vechter, weinigen begrijpen het racen zoals hij dat kan. Boven alles heb ik nog nooit een betere technicus gezien die ons coureurs begrijpt. Het is alsof hij er zelf ook eentje is", sluit Grosjean af.